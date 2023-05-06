Üniversitede yüz yüze final mağduriyeti

Birçok üniversitede hibrit eğitim yöntemi uygulanıyor. Yani isteyen yüz yüze, isteyen online eğitim alıyor. Bu kapsamda okullar sınavlarını uzaktan katılım seçeneğiyle düzenleyebiliyor. Ancak İstanbul'da özel bir üniversite, buna rağmen final sınavları için öğrencileri okula çağırdı. Özellikle üniversitede eğitim gören depremzede öğrenciler karardan şikayetçi. İşte ayrıntılar...
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