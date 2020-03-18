Uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart Pazartesi başlayacak uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri paylaştı. Eğitim ve Eğitim Platformu üzerinden gerçekleşen canlı yayına katılan Selçuk, eğitim-bilişim ağı ve televizyonlar üzerinden gerçekleşecek yayınlar hakkında bilgi verdi.

NTV 18.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 12:48

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