Uzaktan eğitim başlıyor (Uzmanlardan ailelere uyarılar)
Virüs tehdidi nedeniyle alınan karar sonrasında öğrenciler pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak. Dersler EBA-TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalları üzerinden verilecek. Bazı özel okullar ise kendi uzaktan eğitim sistemi üzerinden müfredatı takip edecek. Uzmanlar çocuklara baskı yapılmaması gerektiğini belirtiyor. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
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NTV 20.03.2020 - 10:37| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 12:17
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