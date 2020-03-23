Uzaktan eğitim nasıl işliyor? (NTV, eğitimde sanal sınıf uygulamasını görüntüledi)

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci bugün başladı. Özel okullar da uzaktan eğitim sürecine geçti. Bazı özel okullar farklı bir yol izliyor. Dersler canlı olarak veriliyor, yani öğrenciler soru sorabiliyor. NTV ekibinden Yağız Şenkal, bu sistemin kullanıldığı okullardan birinden izlenimlerini aktardı.

23.03.2020 - 10:29 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 10:59

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