Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli? (Öğrenciler ve ebeveynler için uzaktan eğitim tavsiyeleri)
Okullar koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında tatile girdi. Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim yapılacak. Bu süreçte öğrenciler kadar velilere de büyük görevler düşüyor. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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19.03.2020 - 15:59| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 16:46
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