Uzaktan eğitime öğretmen desteği

30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitimde yeni bir uygulama devreye alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için canlı ders desteğinin başlatılacağını duyurdu. Uygulamayla, öğrenciler kendi öğretmenleriyle ders işleyebilecekler.
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NTV Haber 28.03.2020 - 16:59| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 17:24
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