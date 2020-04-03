Uzaktan eğitimin lideri: Estonya

Corona virüsü salgınının önüne geçmek için alınan tedbirlerden biri de okulların kapatılması... Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor. Dünyada 1 milyonun üzerinde öğrenci internet üzerinden ders görüyor. Bu anlamda dünyada dijital öğrenmeyi müfredatına dahil eden ve bunu en iyi uygulayan ülkelerden biri de Estonya... Estonya'daki okulların yüzde 87’si aynı zamanda internet üzerinden ders imkanı sağlıyor. NTV, ülkedeki sistemi Milli Eğitim Bakanlığı e-Hizmetler Bölüm Başkan Yardımcısı Kristel Rillo ile konuştu.
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NTV 03.04.2020 - 11:34| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 12:44
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