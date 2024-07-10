Uzmanlardan LGS tercihi tavsiyeleri: Yüzdelik dilim neden önemli?
Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilere ve velilere yardımcı olabilmek için danışmanlık hizmeti sunuyor. Uzmanlar yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. (Haber: Şevval Yiğit Kamera: İbrahim Ateşoğlu)
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