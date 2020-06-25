Uzmanlardan YKS öncesi adaylara öneriler

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. Hafta sonu üç oturum halinde gerçekleşecek sınav öncesi hazırlıklar tamamlandı, okullarda virüs tedbirleri alındı. Öğrencilere sınav evraklarını önceden hazırlamalarını öneren uzmanlar, son tavsiyeleri verdi.

NTV 25.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 10:48

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