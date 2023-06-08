Uzmanlardan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

17-18 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bu yıl da, baraj puanı uygulanmayacak. Yerleştirme puanları, adayların sınav puanlarına ortaöğretim başarı notları eklenerek hesaplanacak. Uzmanlar, sınav öncesinde adayların yapması ve yapmaması gerekenleri anlattı. (Haber: Deniz Tüysüz)

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