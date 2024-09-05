Velilerden yeni servis tarifesi: Fahiş fiyata karşı "paylaşımlı taşıma"
İstanbul'da bazı özel okul servisleri mevcut tarifenin üzerinde fiyat verince veliler farklı çözüm arayışlarına girdi. En kısa mesafe ücretleri hostes dahil İstanbul'da 23 bin 461 lira, Ankara'da 22 bin 600 lira ve İzmir'de 22 bin 356 lirayı buluyor. Kimi aileler aralarında anlaşıp çocuklarını sırayla kendi araçlarıyla okula bırakmayı planlıyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Mustafa Özdemir)
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