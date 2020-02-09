Yapay zeka ile üniversite hazırlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yapay zeka ile destek verecek. Eğitim bilişim ağı üzerinden hayata geçirilecek yeni sistemde önce öğrencinin seviyesi belirlenecek. Ardından yapay zeka eksiklerine göre öğrenciyi yönlendirecek. Haber: ÖYKÜ TÜCCAR
NTV Haber 09.02.2020 - 20:40| Son Güncelleme : 09.02.2020 - 20:51
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