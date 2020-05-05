YKS baraj puanı düştü (YÖK Başkanı duyurdu)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda baraj puanı 180'den 170'e düştü, 135 dakika olan temel yeterlilik sınavı süresi de 165 dakikaya çıkarıldı. Önemli kararları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç duyurdu.

NTV 05.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:27

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