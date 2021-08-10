YKS barajı düşünce sıralama değişecek mi?

YÖK, üniversiteye girişte baraj puanının düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Alan Yeterlilik Testi’nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180’den 170’e düşürülmesi gündemde… Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Peki barajın düşürülmesi sıralamayı nasıl etkileyecek? Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, NTV canlı yayınında anlattı.
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NTV 10.08.2021 - 15:26| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 15:39
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