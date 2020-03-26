YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? (YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı)
20-21 Haziran'da yapılması planlanan üniversite sınavı ertelendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde de bahar döneminde yüzyüze eğitim verilmeyecek. Üniversitelerde virüs önlemlerine ilişkin yeni kararları, YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı.
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NTV 26.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 16:31
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