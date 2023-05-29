YKS için geri sayım başladı: Uzmanlardan kritik uyarılar
17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek üniversite sınavlarına 3 buçuk milyon adayın girmesi bekleniyor. Bu yıl rekor başvurunun olduğu sınavda, adaylar nelere dikkat etmeli? İşte uzmanların yanıtı... (Haber: Beyzanur Özer)
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