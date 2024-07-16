2024 YKS sonuçları açıklandı: Adaylar tercihte nelere dikkat etmeli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Bu yıl sınavda Temel Yeterlilik Testi'nde 1, Alan Yeterlilik Testi'nde ise 3 birinci var. Üniversite kontenjanları ise ÖSYM'den gelecek tercih kılavuzu ile belli olacak. Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren, NTV yayınında YKS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

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