2024 YKS sonuçları açıklandı: Adaylar tercihte nelere dikkat etmeli?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Bu yıl sınavda Temel Yeterlilik Testi'nde 1, Alan Yeterlilik Testi'nde ise 3 birinci var. Üniversite kontenjanları ise ÖSYM'den gelecek tercih kılavuzu ile belli olacak. Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren, NTV yayınında YKS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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