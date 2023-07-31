YKS üniversite tercihlerinde adayların kontenjan stresi
Bu sene 2,5 milyon aday üniversite tercihi yapacak ancak okulların kontenjanı 1 milyon 111 bin. Özellikle de sıralaması ortalama olan öğrenciler açıkta kalma stresi yaşıyor. Bu nedenle çoğu, sıralamasından çok daha düşük üniversiteleri tercih listelerine ekliyor. Bu noktada da stratejik tercih yapmanın önemi artıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Ahmet Uçar)
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