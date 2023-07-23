"YKS'de 100 bin aday sıfır çekti"
Üniversite sınavı sonuçlarıyla birlikte, sınava ilişkin istatistiksel veriler ve kontenjanlara ilişkin ön kılavuz da açıklanmıştı. O verilerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yıl Temel Yeterlilik Testi'nde puanı hesaplanmayan, yani sıfır çeken 100 bin 271 aday olduğunu söyledi. Ünsal, sınav sonuçlarına ve ön kılavuza dair de önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (Haber: Öykü Tüccar)
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