YKS'de 64 bin aday sıfır çekti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) doğru cevap oranı bazı derslerde geçen seneye göre düştü. ÖSYM'nin verilerine göre, Alan Yeterlilik Testi matematik bölümünde adaylar 40 sorunun yalnızca 5'ini doğru bildi. Sınavda, 64 bin aday ise hiçbir soruya doğru yanıt veremeyerek sıfır puan aldı. Üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlayacak, 2 Ağustos'a kadar sürecek. (Haber: Beyzanur Özer)
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