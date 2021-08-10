YKS'de baraj düşüyor: Kaç öğrenci etkilenecek?

YKS'de çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Peki barajın düşürülmesi kaç öğrenciyi etkileyecek? Eğitim Uzmanı Bülent Kılanç, NTV canlı yayınında anlattı.
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NTV Haber 10.08.2021 - 14:28| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 14:41
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