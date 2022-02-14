YÖK Başkanı nasıl tercih yapılacağını açıkladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS’de baraj puan uygulanmasını kaldırılmasına dair açıklamalarda bulundu. Özvar, ‘‘Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Kalitenin düşeceğini söylemek de makul bir eleştiri değil’’ dedi.
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