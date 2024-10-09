YÖK raporu yayınlandı: Mezunların iş bulma süresi 4,5 ay
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelindeki 201 üniversiteye ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, 2023'te mezun olanların ilk iş bulma süresi 4 buçuk aya geriledi. Raporda, iş dünyasının mezunların yeterliliklerine dair memnuniyetlerine de yer verildi. Buna göre, memnuniyet oranı ortalaması bir önceki yıla oranla yüzde 2 artarak yüzde 80'e yükseldi. Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamalarındaki son durumu da raporda yer aldı. İşte ayrıntılar... (Haber: Öykü Tüccar)
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