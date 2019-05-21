100 bin dolarlık alıma valör döviz bürolarını kapsıyor mu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek. Döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. Böylece spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama bugün başlayacak. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti. Geri Sayım'da bugün NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam, Berfu Güven ve Finansal Danışman Recep Atakan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.