128 milyar dolar tartışması

Merkez Bankası’nın rezervine yönelik tartışma, siyasetin bir numaralı gündem maddesi... Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeme getirdiği ‘‘128 milyar dolar nerede?’’ soruna, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan yanıt geldi.

NTV 19.04.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 13:35

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