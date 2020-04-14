15 maddelik yeni ekonomi paketi

Corona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle faaliyetlerini durduran işletmelere destek için yeni bir ekonomi paketi Meclis’e sunuldu. AK Parti tarafından verilen teklif ücretsiz izne gönderilen çalışanlara 3 ay boyunca aylık bin 177 lira ödenmesini öngörüyor. Süre 3 ay daha uzatılabilecek. İşte ayrıntılar...
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NTV 14.04.2020 - 16:15| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 16:49
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