18 ay taksitle tatil imkanı

Haziran ayı ile birlikte normalleşmeye geçildi, tatil planları yapılmaya başlandı. Kamu bankaları tatil kredileri ile vatandaşa destek olurken, seyahat ve konaklama harcamaları için taksit sayısı da 12'den 18'e çıkarıldı. Sektör haziran ortasından itibaren iç turizmde hareketlenme bekliyor.
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NTV 10.06.2020 - 17:34| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 17:54
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