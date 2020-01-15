2020 yılında 250 bin şirket e-faturaya geçecek

Şirketlerin e-faturaya geçişleri hızlandı. E-fatura hizmeti veren şirketlerin çağrı merkezleri günlerdir kilitlenmiş durumda. Bu yıl itibariyle çoğu firma için zorunlu hale gelen e-fatura uygulamasına 2020 içinde 250 bin şirketin dahil olması bekleniyor. E-fatura hizmetine geçmeyen firmalar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İşte ayrıntılar...
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