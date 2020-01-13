2020'de BES fon sepeti nasıl olmalı?

Türkiye'nin BES kumbarasındaki toplam fon miktarı gitgide artıyor. BES'deki toplam katılımcı sayısı 7 milyon kişiye dayandı. BES katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194 milyon lira dikkate alındığında, toplam büyüklük 127 milyar lirayı aştı. Geri Sayım'da bugün, Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, yüksek getiri sağlayan fonlar ve güvenli yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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