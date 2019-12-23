2020'de bir ilk: 30 yaş üzeri nüfus, 30 yaş altını geçecek
2020'ye sayılı günler kala, gündemde dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin rapor ve analizler geniş yer tutuyor. The Economist Intelligence Unit'in analizine göre dünya ekonomisi gelecek 10 yılda geçtiğimiz 10 yılın yarısı kadar büyüyebilecek. En hızlı büyüyen 10 ekonomi Afrika ve Asya'dan çıkacak. İşte ayrıntılar...
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