3 yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı ile hangi mesajlar verildi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) Ankara'da kamuoyu ile paylaştı. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı. Albayrak, yılı yüzde 12 enflasyon ve yüzde 0,5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.