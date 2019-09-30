NTV

3 yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı ile hangi mesajlar verildi?
30.09.2019 - 12:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) Ankara'da kamuoyu ile paylaştı. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı. Albayrak, yılı yüzde 12 enflasyon ve yüzde 0,5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Diğer Videolar

tümünü göster
ekonomi.jpg

Ekonomist Nilüfer Sezgin, Yeni Ekonomi Programı'nı NTV'de...

 30.09.2019 - 11:49
ekonomi.jpg

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün açıklanıyor (...

 30.09.2019 - 09:53
resort.jpg

800 milyon euroluk yatırım

 27.09.2019 - 00:00
Kıdem Tazminatıkare.jpg

Soru&Cevap: Tazminat hakkı nasıl kazanılır?

 26.09.2019 - 12:54

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP