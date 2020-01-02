30 yıldır dev ayakkabıların üretimi ondan soruluyor
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Öncel Kalkan, 30 yıldır büyük numaralı ayakkabılar üretiyor. Yıllar boyunca türk basketbolculardan NBA yıldızlarına hatta yıldız futbolculara kadar bir çok ünlü isme ayakkabı sattı. İşte o ayakkabıcının öyküsü... (Haber: Çağrı Ulu Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)
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