4,5 milyon kişiye kısa çalışma ve ücretsiz izin ödemesi yapıldı
Virüs etkilerinin sürdüğü mayıs ayında çalışanlara 5 milyar 155 milyon lira kısa çalışma ödemesi yapıldı. Aynı ay 1 milyar 701 milyon liralık da ücretsiz izin desteği ödemesi gerçekleştirildi. Ödemelerden yaklaşık 4,5 milyon kişi yararlandı.
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NTV 11.06.2020 - 12:25| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 13:36
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