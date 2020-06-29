400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi (Resmi Gazete'de yayımlandı)

Corona virüs salgınının ekonomideki olumsuz etkilerinin azaltılması için art arda tedbirler alınmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiyi ithalat baskısından korumak için 400’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirdi. İthalatta 400'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. HABERE GİT

NTV 29.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 09:48

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