59 gün sonra iç hat uçuşları başladı

Türkiye 'yeni normal' olarak adlandırılan sürecin ilk gününü yaşıyor. Salgın önlemleri kapsamında kapatılan birçok işletme açıldı, çoğu kısıtlama da kaldırıldı. Türk Hava Yolları da 59 gün sonra yeniden uçuşa başladı. İlk uçak İstanbul-Ankara seferi için havalandı. Corona virüse karşı tüm önlemlerin alındığı havalimanında ilk uçuş öncesi bir tören de yapıldı.
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NTV 01.06.2020 - 14:33| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 15:37
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