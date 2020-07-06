Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa "açığa satış yasağı" tedbiri

Bugünden itibaren, 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanmasına karar verildi. Geri Sayım’a telefonla konuk olan Gedik Yatırım–Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Borsa’da 6 yabancı kuruluş için getirilen açığa satış yasağı tedbirini değerlendirdi.

06.07.2020 - 11:24 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 13:23

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