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65 yaş aylığında şartlar değişti
23.08.2018 - 14:11

Sosyal yardımlarla ilgili önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. 65 yaşını doldurmuş ihtiyaç sahibi kişilere aylık bağlanmasıyla ilgili düzenleme değişti. 65 yaş aylığı için artık kişinin yaşadığı hanedeki tüm bireylerin geliri yerine sadece eşi ve kendisinin gelirine bakılacak. Yönetmelik değişikliğiyle, engelli aylığı bağlanmasında kullanılan "Puanlama" formülü de kaldırıldı. Böylece kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak yapılan hesaplamaya son verildi. İşte ayrıntılar...

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