800'ü aşkın ürüne ek gümrük vergisi geldi

800'den fazla ithal ürüne, ek gümrük vergisi geldi. Amaç, yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak olarak da açıklandı. Ek vergi listesinde iş makineleri, demir-çelik ürünleri, kontakt lens, televizyon alıcısı gibi ürünler bulunuyor. Peki vergi zammı ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

NTV 21.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 09:19

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