800'ü aşkın ürüne ek gümrük vergisi geldi

800'den fazla ithal ürüne, ek gümrük vergisi geldi. Amaç, yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak olarak da açıklandı. Ek vergi listesinde iş makineleri, demir-çelik ürünleri, kontakt lens, televizyon alıcısı gibi ürünler bulunuyor. Peki vergi zammı ne kadar sürecek? İşte yanıtı...
Abone ol
Paylaş
NTV 21.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 09:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.