AB ile Çin arasında anlaşma

Çin ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ticaret anlaşması hayata geçirildi. Coğrafi işaretli ürünler anlaşması ile taraflar birçok ürün ve markayı resmi olarak tanımaya başladı. İki taraf arasında ticaret hacminin yükselmesi bekleniyor.
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ntv.com.tr 02.03.2021 - 15:33| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 15:34
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