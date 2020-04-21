ABD Başkanı Trump: Petrol almanın tam zamanı

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bini geçti. Vaka sayısı ise 790 binden fazla. Salgın, ülkedeki ham petrol fiyatını eksi değerlere indirdi. Petrol fiyatındaki tarihi düşüş, Başkan Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump; "Şimdi petrol olmanın tam zamanı, 75 milyon varil alım yapacağız" dedi.

NTV 21.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 09:21

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER