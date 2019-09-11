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ABD ile ticaretin yol haritası nasıl olacak? (Hedef 100 milyar dolar)
11.09.2019 - 15:04

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirdi, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. 43 ABD'li ve ABD'de iş yapmak isteyen 52 Türk firma ile görüştü. 24-25 Eylül'de Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi bekleniyor. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, NTV canlı yayınında Melda Yücel Kocaalp'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yalçındağ, "ABD ilk kez Türkiye'de siyaset ve ticareti ayırdı" dedi.

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