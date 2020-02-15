ABD'nin ünlü Türk pizzacısının öyküsü (Haftalarca sokaklarda kalmıştı)

Hakkı Akdeniz, Diyarbakır'dan Kanada'ya göçtü. Tutunamadı ABD'ye kaçak olarak girdi. Newyork'ta uzun süre sokaklarda yattı. Şimdi ise şampiyonlukları olan bir pizza restoranı zinciri sahibi. İşte Hakkı Akdeniz'in başarı hikayesi...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER