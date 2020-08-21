Karadeniz'de doğalgaz keşfi: Açıklanan rakam 7 yıllık gaz ihtiyacı
Günlerdir beklenen müjdeyi Dolmabahçe'de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' dedi. Peki bu keşfedilen doğalgaz Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılıyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlattı.
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NTV Haber 21.08.2020 - 16:24| Son Güncelleme : 21.08.2020 - 16:57
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