Aidatlar kira fiyatına yaklaştı

Son günlerde site aidatlarına gelen zamlar tepki çekiyor. Keyfi fiyat artışı yapıldığını iddia edenler var. Böyle bir şüphe oluştuğu anda yargıya başvurmak mümkün. Peki ne zaman dava açılabilir? Mahkeme aşamasına gelmeden neler yapılabilir? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, bu sorulara yanıt verdi.
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Haberler 12.01.2022 - 15:52| Son Güncelleme : 12.01.2022 - 17:52
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