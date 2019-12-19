Aidatlar kirayla yarışıyor (İşte İstanbul'da en yüksek ve en düşük site aidatları)
Sitelerde oturanların en büyük gider kalemi aidatlar oldu. İstanbul’da en yüksek aidat metrekare başına 29 liraya kadar yükseldi. Yani 100 metrekare bir evde aidat 2 bin 900 lirayı gördü. 1269 markalı konut projesi üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul’da en yüksek aidat metrekare başına 29 lira ile Beşiktaş’ta talep ediliyor. Aidat ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Şile ve Arnavutköy. İşte ayrıntılar...
19.12.2019 - 16:01| Son Güncelleme : 19.12.2019 - 16:03
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