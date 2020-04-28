Alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? (Gözler Bilim Kurulu'nda)
Alışveriş merkezleri 1,5 ay önce kapanmış, sadece bazı avmler içinde bulunan marketler açık kalmıştı. Sektör temsilcileri AVM'lerin 11 Mayıs'tan itibaren açılabileceğini gündeme taşıdı. Gözler Bilim Kurulu'na döndü. Eğer onay çıkarsa, alışveriş merkezleri yakında açılacak.
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NTV 28.04.2020 - 09:43| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 10:01
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