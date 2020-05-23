Alışveriş sepeti yeniden değişti (Mayısta en çok mayo satıldı)
Virüs salgınını evinde geçiren vatandaşın eskiye dönüş özlemi arttı. Normalleşme süreciyle birlikte yavaş yavaş tatil planları yapılmaya başlanırken vatandaşlar, mayıs ayında deniz şortu ve bikini satın aldı. Öyle ki, satışlar geçen yılın aynı döneminin çok üzerinde.
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NTV 23.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:39
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