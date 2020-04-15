Alışverişe corona virüs ayarı: Küçük ev aletleri satışları katlandı (En çok hangi cihazlar satılıyor?)
Evde geçirilen vakitte 5. haftaya girdik. Vatandaşlar bu süre zarfında evlerinde kendi ekmeklerini yapmaya, kendi saçlarını kesmeye başladı. Bu da küçük ev aletleri satışlarının katlanmasına neden oldu. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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15.04.2020 - 12:58| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 13:24
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