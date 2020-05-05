Alışverişte yeni dönem başladı (Temassız mağazacılık)

Corona virüs tehdidi sebebiyle haftalardır kapalı olan mağazalar eczaneler gibi nöbetçi sisteme geçme kararı aldı ve alışverişte yeni dönem başladı. Yeni alışveriş döneminin adı "Temassız mağazacılık". Corona virüse karşı alınan tedbirler mağaza girişinde başlıyor.

NTV 05.05.2020 - 09:06 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:23

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER