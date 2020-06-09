Altın alımında 24 ay taksit talebi

Corona virüs altın alım satım işlemlerini de derinden etkiledi. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda hareketlenen altın sektörünü Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar NTV ekranında değerlendirdi. Kamar, altın alımında 24 ay taksit imkanı talebinde bulundu.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 13:06

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER